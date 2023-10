Literatur in Dormagen Krimiautorin erinnert an Carina Wernig

Es soll ein ganz besonderer Abend werden. Ein Abend, bei dem die einstmals beste Freundin im Mittelpunkt steht, die im November 2020 viel zu früh verstorben ist, im Alter von nur 51 Jahren. Wenn Krimiautorin Kristina Hortenbach am kommenden Dienstag, 24. Oktober, ab 20 Uhr in der Citybuchhandlung an der Kölner Straße aus ihrem Buch „Um die Hecke gebracht“ lesen wird, wird sie die Gelegenheit auch und vor allem nutzen, um an die bekannte Dormagener NGZ-Redakteurin Carina Wernig zu erinnern, die sie seit gemeinsamen Studienzeiten in Bonn begleitete und mit der sie viele gemeinsame Urlaube verbracht hat – in der Regel am Meer.