Talente in und aus Dormagen „Wir wollen den Besuchern ein richtiges Festival bieten“

Vor dem eigentlichen Auftritt dürfen sich die Kinder und Jugendlichen in den vier Wertungsräumen zehn Minuten einspielen, das Vorspiel an sich dauert zwischen fünf und 20 Minuten. Die Ergebnisse stehen schon am gleichen Tag fest, zudem wird jedem Teilnehmenden ein Feedbackgespräch angeboten. Wer zudem beim Preisträgerkonzert spielen darf, das entscheiden die Juroren zusammen mit Daniel März und Eva Krause-Woletz. Zehn bis zwölf musikalische Talente dürfen beim großen Finale am Sonntag auftreten. Damit ist der erste Schritt für die ausgewählten Nachwuchstalente geschafft. Sollten sie sich weiterqualifizieren, folgt der Wettbewerb auf Landesebene Anfang März in Köln. Wer auch dort überzeugt, erhält ein Ticket für den Wettbewerb auf Bundesebene in Mai in Lübbeck.