Kreismuseum Zons : Ein Mann mit rabenschwarzem Humor

Präsentieren die Ausstellung im Kreismuseum mit Werken von Paul Flora: (v.l.) Initiator Joachim Fischer, Kuratorin Myrjam Wahl, Museumsleiterin Karina Hahn. Foto: Georg Salzburg (salz)

Zons Der Zeichner Paul Flora wäre vergangene Woche 100 Jahre alt geworden. Das Kreismuseum Zons würdigt ihn mit einer sehenswerten Ausstellung.

Von Stefan Schneider

Der Name Paul Flora sagt Ihnen nichts? Mag sein. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie zumindest einmal einem seiner Werke irgendwo begegnet sind. Zum Beispiel als Leser der gelb-schwarzen Krimireihe aus dem Diogenes-Verlag in den 1980er Jahren. Oder wenn Sie schon etwas älter sind und zwischen 1957 und 1971 die Wochenzeitung „Die Zeit“ gelesen haben. Die Krimis „würzte“ Paul Flora mit Zeichnungen voll schwarzem Humor, für „Die Zeit“ fertigte er fast 3500 Karikaturen an.

Und nicht zu vergessen sein Markenzeichen: Der Rabe. Der findet sich in Zeichnungen, auf Kalenderblättern, in Büchern... Am 29. Juni wäre der 2009 gestorbene Künstler 100 Jahre alt geworden – Anlass für das Kreismuseum Zons, ihn mit einer großen Ausstellung zu würdigen, die am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr mit einer Einführung in der Nordhalle eröffnet wird.

Info „Kunst bis in die letzte Ecke“ geht weiter Was Das Kreismuseum setzt seine Reihe „Kunst bis in die letzte Ecke“ fort. In einem kleinen Raum der Einrichtung an der Schloßstraße wird eine kleine Auswahl von Werken wechselnder Künstlerinnen und Künstler gezeigt. Aktuell Die gebürtige Zonserin Roswitha Neumann präsentiert parallel zur Flora-Ausstellung ihre „Phantasiereise im Miniaturformat“. Diese kleinen Welten haben Entschleunigungspotential, indem sie den Betrachter mit ihrer Winzigkeit dazu bringen, sich Zeit zu nehmen, um die Bilder in Gänze zu erfassen. „Die Reise soll Freude bereiten“, wünscht sich die Malerin. Neumann ist freischaffende Künstlerin und arbeitet als Dozentin für freie Malerei und Tiefdruckgrafik.

Die Initiative zu der Schau, die Myrjam Wahl, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, liebevoll kuratiert hat, kam von Joachim Fischer, dem 2. Vorsitzenden des Museumsfördervereins. Fischer, der einige Werke Floras sein eigen nennt, hat dem Museum acht Grafiken zur Verfügung gestellt, die übrigen der rund 70 Druckgrafiken, fünf Collagenblätter, einigen Originalen und diversen Tuschefedern, mit denen Flora gearbeitet hat, stellte die Galerie Thomas Flora/Innsbruck bzw. das Tiroler Landesmuseum „Ferdinandeum“ als Leihgaben zur Verfügung. Ein Einzelstück ist eine Lampe aus Floras Atelier, in Form einer weitgehend unverhüllten Dame.

Der Rabe war das Markenzeichen des Zeichners Paul Flora. Foto: Georg Salzburg (salz)

Die Schau „Gestatten? Paul Flora.“ trägt den Untertitel „Feinste Absurditäten des Alltags, festgehalten in Radierungen, Lithografien und Zeichnungen. Eine Ausstellung anlässlich seines 100. Geburtstages“. Und diese Absurditäten, abzulesen zum Beispiel an spöttisch-augenzwinkernden Darstellungen der vermeintlich feinen Gesellschaft, zaubern oft ein Lächeln ins Gesicht des Betrachters. Manchmal verbreiten Floras Kreationen aber auch ein wohliges Schaudern.

Denn der Österreicher hatte durchaus auch ein Faible für das Gruselige. Da ist zum Beispiel die Zeichnung „Überfall“ mit dem offenkundig wohlsituierten Mann mit Melone auf dem Kopf im Vordergrund, unterwegs auf einer menschenleeren Straße. Naja, nicht ganz menschenleer. Im Hintergrund hat eine düstere Gestalt bereits einen Knüppel gezückt, und was danach kommt, ist der Fantasie des Rezipienten überlassen.

„Ich glaube, dass die Ausstellung den Besuchern viel Freude macht“, sagt Museumsleiterin Karina Hahn, und Joachim Fischer schießt sich an: „Ein locker-leichtes Thema, das gut in die Sommerferienzeit passt.“ Kuratorin Myrjam Wahl stellte am Donnerstag bei einem Rundgang die sechs thematisch unterschiedlich gestalteten Ausstellungsräume in der ersten Etage des Museums vor. Der Eingangsbereich am Treppenaufgang ist den Karikaturen gewidmet, daneben finden sich die Originale und Stücke, die eine Vorstellung von der Bandbreite von Floras Schaffen und seine „Werksprache“ vermitteln.

Es gibt einen „Rabenraum“, einen zum Thema Masken, Marionetten und Clowns samt „Gruselabteilung“ zudem einen Bereich mit Landschaftsbildern und einen mit Reiterdarstellungen. Auf der Galerie, in der ein dreiminütiger Film über Paul Flora aus dem Jahr 1962 läuft, den das Museumsteam beim Hessischen Rundfunk aufgetrieben hat, „sollen die Besucher interagieren und miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Myrjam Wahl. An den Wänden finden sich weitere Bilder mit köstlichen Absurditäten. Übrigens lohn es sich, genau hinzuschauen. Denn Flora war auch ein Meister des Details.