Neue Ausstellung in Dormagen Von der Blüte bis zum Sti(e)l

In Gedenken an die zu Beginn diesen Jahres verstorbene Biologin und Sammlerin Beatrix Vater-Dobberstein findet die Ausstellung ihrer Sammlung im Kreismuseum Zons statt. „Die Ausstellung war so noch gar nicht geplant", verkündet die Museumsleiterin Anna Karina Hahn. Vater-Dobberstein und ihr Ehemann Axel Vater, ein bekannter freischaffender Düsseldorfer Künstler, hatten dem Museum schon vor längerer Zeit ihre komplette Sammlung floraler Jugendstilfliesen überlassen. „Als wir vom Tod von Frau Vater-Dobberstein am Anfang des Jahres gehört haben, haben wir uns dazu entschlossen zu ihren Ehren und zum Gedenken an sie, diese Ausstellung jetzt im Sommer zu beginnen", so Hahn.