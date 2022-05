Kultur in Dormagen : Museum wird 50 – und feiert mit Trommeln, Tanz, Theater

Zons Am 15. Mai gibt es an der Schloßstraße viel Programm. Alle Altersgruppen werden angesprochen, und die meisten Angebote sind kostenlos.

Gleich zu Beginn um 11 Uhr wird das gemeinsame Projekt mit der Friedrich-von-Saarwerden-Schule Zons präsentiert. Es handelt sich um ein strahlend buntes Fenster, das in Anlehnung an einen Wandbehang von Helmut Hahn gemeinsam mit der Künstlerin Christina Althaus und Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen entstanden ist. Ebenfalls ab diesem Tag sind die ersten großformatigen Blüten des Kunstprojektes „Aufgeblüht“ der Künstlerin Doris Maria Moormann-Goltz im Park der Burg zu sehen.

Den ganzen Tag über gibt es dann an verschiedenen Orten auf dem Gelände besondere Highlights: die Märchenerzählerin Andrea Koch entführt um 13 Uhr im Park in die Welt der Märchen, das Galerietheater gibt um 14.30 Uhr einen Vorgeschmack auf sein neues Stück „Wer glaubt schon an Engel?“ in der Nordhalle und das Zonser Schützenpaar lädt um 16 Uhr zum Königlichen Walzer ein. Als besonderes Geburtstagsgeschenk des Fördervereins erfüllen um 15 Uhr die Klänge japanischer Trommeln das Burggelände mit einem Konzert von Taiko Myabi. Daneben gibt es Expertenführungen durch die Ausstellungen zum Vergoldewerkzeug sowie zum Jugendstilzinn mit den Sammlern Kurt Lappe und Georg Uhlenbroich.