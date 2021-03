Lockerungen in Dormagen : Kreismuseum Zons öffnet wieder

Dormagen Seit dem heutigen Montag dürfen Museen wieder öffnen. In Dormagen wird dies genutzt. Auch das Phono-Museum will wieder Besucher empfangen.

Laut der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW dürfen Museen bei entsprechendem Inzidenzwert ab dem 8. März wieder öffnen. Im Rhein-Kreis Neuss ist dies der Fall. „Der Montag kommt für uns aber zu früh“, sagt Karina Hahn, Leiterin des Kreismuseums in Zons. Montags hat das Museum jedoch auch in normalen Zeiten geschlossen. „Wir arbeiten gerade an den Details“, so Hahn am Freitag. Sie hofft, dass sie im Laufe der Woche die ersten Besucher im Museum begrüßen kann. Im Museum herrscht Maskenpflicht, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.