Kulturtipp für Dormagen Kreismuseum Zons zeigt neue Ausstellung im Jugendstil

Ein Großteil der Ausstellung „Zinn zur Zierde“ zeigt aber Gebrauchsgegenstände aus Zinn wie etwa Kaffee - und Teekannen, Gläser, Bonbonieren, Zuckerdosen, Gürtelschließen oder Seifenschalen, aber auch elektrische Lampen aus Zinn mit Glas. „Wer sich damals eine solche Lampe leisten konnte, gehörte schon zu den wirklich Reichen. Ein einziger elektrischer Anschluss kostete damals 230 DM, das war so viel, wie ein Monteur in einem Vierteljahr verdiente und dann hatte man nur den Anschluss und noch keine Lampe oder Glühbirne", so die Leiterin.