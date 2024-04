Obstsortenanbau in Dormagen Volle Blüte im April lässt auf eine reiche Ernte hoffen

Die Einzigartigkeit des Apfels liegt in seinem Geschmack, mal süß, mal säuerlich, in seiner Haltbarkeit, auch in seinem pflegeleichten Anbau und nicht zuletzt in seiner Eignung zur Herstellung von Most oder gar Apfelbrand. Dicke, gesunde Äpfel liefert die Sorte „Schöner vom Oberland“. Der „Klarapfel“ ist bereits im Juni reif, während andere Früchte erst im Frühjahr und nach langer Lagerung verzehrbereit sind.