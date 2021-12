Ausbildung in Dormagen : Kreishandwerkerschaft hilft beim Start ins Berufsleben

Dormagen Der 20-jährige Hasan Yumurtaci absolviert derzeit eine Ausbildung bei Schor in Dormagen. Auf diese ist er durch das Projekt „Kurs auf Ausbildung“ aufmerksam geworden.

Einer, der das Angebot der Kreishandwerkerschaft wahrgenommen hat, ist der 20-jährige Hasan Yumurtaci. Als Kind litt er unter einer Hörstörung, die später operativ behoben werden konnte. In den letzten Jahren konnte er viel aufholen, absolvierte seinen Hauptschulabschluss in Dormagen, schloss in Neuss den Abschluss der 10. Klasse an und erreichte anschließend am BBZ Dormagen die Fachoberschulreife. „Ich habe mich danach für eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einem großen Discounter entschieden, aber schnell festgestellt, dass es mir dort nicht gefällt.“ Yumurtaci brach ab und hatte erst einmal keine neue Anstellung. Seine Berufsbetreuerin von der Arbeitsagentur vermittelte ihn daraufhin in das Projekt „Kurs auf Ausbildung“. Gemeinsam mit seinem Job-Coach Frank Krings vom BZNR verbesserte Yumurtaci seine Bewerbungsunterlagen, zudem wurde er von Krings auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Yumurtaci kam kurz darauf mit Guido Schor ins Gespräch, der in Dormagen an der Kölner Straße einen Fachbetrieb für Einbruchschutz führt. Dort absolviert er nun seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann.