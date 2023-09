Zonser Krisenjahre 1918 bis 1923 Harte Besatzung und grassierendes Elend im Rhein-Kreis Neuss

In Kurzreferaten beschrieben Martin Schlemmer vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen die Verhältnisse der ehemaligen Zollfeste, und Peter Ströher sowie Stephen Schröder vom Zonser Archiv gingen noch näher auf die damalige „Notzeit“ ein. Immer wieder rückte das Not- und Inflationsgeld im Gebiet des Rhein-Kreises Neuss in den Blickpunkt. Eine Zeit lang wurde es sogar von einzelnen Kommunen gedruckt, bis die Wahnwitzigkeit der Milliarden und Billionen im Gegenwert für eine Reichsmark nicht mehr zu halten war.