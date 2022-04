Verkehr in Dormagen : Kreis-Grüne wenden sich gegen A57-Anschluss Delrath

Verkehr in Dormagen

In diesem Bereich soll der Anschluss gebaut werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Zum ersten Mal hat sich eine der größeren Fraktionen in Kreis und Stadt klar und deutlich gegen den Bau der A57-Anschlussstelle in Delrath ausgesprochen.

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen spricht sich gegen den Bau aus: „Wir haben uns die Argumente der Bürgerinitiative und der Kreisverwaltung ausgiebig vortragen lassen, intensiv geprüft und sind einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Anschlussstelle Delrath nicht mittragen können,“ erklärt die Fraktionsvorsitzende Swenja Krüppel. In Dormagen steht die Zentrums-Fraktion dem vorhaben kritisch gegenüber.

Der aus Dormagen stammende Fraktions-Vize der Grünen, Elias Ackburally, argumentiert: „Diese Planung passt nicht zu der beabsichtigten Trendwende in der Mobilität und den aktuellen Entwicklungen. Zudem ist nicht nachvollziehbar, dass der Kreis für eine horrende Summe eine Autobahnanschlussstelle bauen will, die im Verkehrswegebedarfsplan des Bundes und damit des Straßenträgers der A57 , gar nicht vorgesehen ist.“ Die Rede ist von 40 Millionen Euro, die dieses Projekt mindestens kosten soll.

Kristina Neveling, die die fraktionsinterne Diskussion moderiert hat, stellt klar: „Die Verkehrssituation muss insgesamt und nicht nur in einzelnen Ortsteilen betrachtet werden.“ Genau diese Auffassung hatte zuletzt auch das Dormagener Zentrum vertreten. Nevling weiter: „Die geplante Anschlussstelle wird Verkehre verlagern und weitere Verkehre anziehen, was neue Straßenbaumaßnahmen erforderlich machen kann. Das ist keine nachhaltige Verkehrsplanung. Stattdessen sollte der Ausbau der B9 ernsthaft geprüft werden, auch für die notwendige Anbindung des geplanten Gewerbegebietes ,Am Silbersee‘“.