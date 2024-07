Seelsorge in Dormagen Ohren schneller als der Mund

Was braucht man, um Menschen in schweren Stunden gut beistehen zu können? „Die Ohren sollten schneller sein als der Mund“, sagt Pfarrer Werner, den viele als guten Zuhörer beschreiben. „Es geht darum, was mir jemand sagen will. Manchmal gibt es doppelte Botschaften.“ Wenn jemand zum Beispiel sagt „Mir ist kalt, bitte mach das Fenster zu“, könne das mehr bedeuten als den bloßen Appell zum Schließen des Fensters. Oder wenn jemand über das Essen meckert: Das sei manchmal einfach Ausdruck einer tiefen Traurigkeit.