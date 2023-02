Zugvögel in Dormagen sind früh dran Ist der Graue Kranich zu früh nach Dormagen zurückgekehrt?

„Wir verzeichnen zuletzt in der Tat früh zurückkehrende Kraniche in der Region. Ob das aber der Beginn eines Trends oder nur ein Ausnahmejahr ist, lässt sich mangels ungenügender Daten nicht belegen“, sagt Michael Stevens von der Dormagener Biologischen Station. Der Wissenschaftliche Leiter der Einrichtung im Kloster Knechtsteden betont, dass es sich in quantitativer Hinsicht um subjektive Eindrücke handeln könne. Erst eine Langzeitstudie helfe zu belegen, ob die Kraniche tatsächlich nun regelmäßig früher zurückfliegen.