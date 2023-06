Politik in Dormagen Kostenlose Menstruationsprodukte an Schulen

Bereits in den vergangenen Jahren forderten SPD und Bündnis90/Die Grünen die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsprodukten in öffentlichen Räumen, wie beispielsweise in Schulen oder der Stadtbibliothek. Nun setzen die Politikerinnen und Politiker sich im Stadtrat dafür ein, dass die laufende Maßnahme über die Testphase hinaus fortgeführt werden. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung darum gebeten, Erfahrungen aus anderen Städten und Regionen einzuholen und in einen Austausch mit den Dormagener Schulen zu gehen.