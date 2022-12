Mitsing-Konzert in Dormagen „Loss mer singe“ ist wieder zurück

Die Ahl Dormagener Junge freuen sich auf ein musikalisches Event im Stadtgebiet, bereits zum achten Mal macht das beliebte Mitsing-Konzert „Loss mer singe - Op Jöck!“ in Dormagen Station. Jahr für Jahr (wenn nicht gerade die Pandemie vorherrscht) zieht die Veranstaltungsreihe von Stadt zu Stadt. Geplant ist das Ereignis am Mittwoch, 25. Januar 2023, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Veranstaltungsort ist das Schützenhaus an der Bürger-Schützen-Allee.