Kultur in Dormagen Beikircher und die zukünftige Vergangenheit

Vor 29 Jahren war Konrad Beikircher zum ersten Mal in der Aula des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden. Der Hype um den aus Tirol stammenden Wahl- und Vollblut-Rheinländer hat bis heute angehalten, und das ist so selbstverständlich nicht. Die Zeiten haben sich geändert, Konrad Beikircher eher nicht. Er mutet seinem Publikum in Zeiten des schnellen Zappens zu, aufmerksam zuzuhören. Seine Anziehungskraft ist dadurch nicht geringer geworden – das spricht für einen blendenden Unterhalter, der den Schalk immer noch im Nacken hat, ohne ein Witze-Feuerwerk abzubrennen wie beispielsweise Markus Krebs.