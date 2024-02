Komödie in Dormagen Ladies Night zu Gast im Norbert-Gymnasium

Zum Inhalt: Sechs junge arbeitslose Männer wissen nicht mehr weiter: Sie stecken fest – im Leben, in ihren Beziehungen und auch immer häufiger in einer Abwärtsspirale aus Trinksucht, Depression und Prügeleien. Da kommen sie eines Barabends auf die rettende Idee: Sie heuern als Striptease-Gruppe bei Nachtclub-Besitzer Bernie an, um als „Die wilden Stiere“ so richtig durchzustarten und das große Geld zu machen. Aber auch Striptease ist harte Körper- und Denkarbeit, denn alles dreht sich schließlich um die große Frage: Was Frauen wollen? Zum Glück steht ihnen mit Glenda eine Expertin des anderen Geschlechts zur Seite.