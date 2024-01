Kommentar Ein Schelm, wer Böses dabei denkt

Von außen ist es schwierig zu beurteilen, wie genau die Stellenbesetzung für die Nachfolge von Ellen Schönen als Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur und Sport bei der Stadt Dormagen abgelaufen ist. Bürgermeister Erik Lierenfeld betont, dass die Entscheidung für Anja Bezold nach einem transparenten Bewerbungsverfahren und völlig unvoreingenommen gefallen sei. Ganz unabhängig von Anja Bezolds beruflichen Qualifikationen, war allen Beteiligten klar, dass die Besetzung einer Amtsleitung mit der Ehefrau des Ersten Beigeordneten, der für genau dieses Amt zuständig war, zumindest für Aufsehen und Verwunderung sorgen würde. Es mag stimmen, wenn der Bürgermeister sagt: „Wir sind streng nach dem Prinzip der Bestenauslese vorgegangen.“ Fritz Bezold sei ab dem Zeitpunkt der Bewerbung seiner Frau am Verfahren nicht mehr beteiligt gewesen, betonte die Stadt von Anfang an. Und dennoch: Manche Bürgerin und mancher Bürger wird sich fragen, ob die sechsköpfige Auswahlkommission wirklich völlig unvoreingenommen – trotz Punktesystem – über die eingegangenen Bewerbungen entscheiden konnte. Was die Zentrumsfraktion nun anspricht, trifft es wohl auf den Punkt: „Die Außenwirkung ist mehr als ungeschickt.“ Man könnte es auch umdrehen: Eine Anstellung ohne familiäre Verbindungen hätte auf jeden Fall für weniger Aufregung gesorgt.