Lisa Feller in Dormagen „Zartbitter-Schokolade schmeckt wie Rosenkohl“

Mit dem Programm „Dirty Talk“ wagte sich Lisa Feller auf humorvolle Weise an das Thema zwischenmenschliche Kommunikation und tabuisierte Gesprächsthemen heran. Dabei scheute sie sich nicht, auch mal ins Detail zu gehen und mit frechen Sprüchen für so manchen Lachkrampf zu sorgen. Gleich zu Beginn wird dabei deutlich, dass die Münsteranerin ihren Witz in allererster Linie aus banalen Alltagssituationen zieht. So sei der Supermarkt, insbesondere die Käsetheke, ihr „Kraftort“. So mancher Zuschauer fühlte sich ertappt, wenn Feller erklärt: „An der Kasse ist es jedes Mal das Gleiche. Egal wie viel Zeit wir haben, wir schauen immer erst einmal, welcher Einkaufswagen vor uns denn am leersten sind – damit wir auch bloß schneller als die anderen sind.“ Deutlich wird sie auch im Bezug auf Zartbitter-Schokolade: „Die schmeckt nach Rosenkohl“, findet sie.