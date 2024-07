Kolumbianischer Austauschschüler in Dormagen Sportfan Samuel sucht eine nette Gastfamilie

Der 17-Jährige wohnt momentan bei einer Gastfamilie in Dormagen, die ihn leider nicht bis zum Ende seines Aufenthalts aufnehmen kann. Samuel wird von seinen Mitmenschen als organisiert, respektvoll und verantwortungsbewusst beschrieben. Mit seiner Großfamilie fühlt sich der junge Kolumbianer besonders stark verbunden – er genießt vor allem das fröhliche Zusammenkommen mit ihr an Geburtstagen und Feiertagen. Am schönsten ist es für ihn, wenn dann auch sein Hund Gretel dabei ist.