Protestaktion mit Dormagenern Pastor Koltermann und Gläubige setzen Zeichen in Köln

Die Aktion, von Maria 2.0 Rheinland ins Leben gerufen, stand unter dem Titel #Zeugenschutz und richtete sich insbesondere gegen den Umgang mit ehemaligen oder aktiven Mitarbeitenden des Erzbistums. Seit ihren Aussagen vor den Ermittlungsbehörden seien sie in der Öffentlichkeit diskreditiert und mit arbeitsrechtlichen Schritten bedroht worden. „Das ist genau das Problem, so funktioniert das System: auf Angst basierend. Die Leute sagen aus und werden bedroht, müssen dann Angst haben, bestraft zu werden, weil sie die Wahrheit sagen“, so Claudia Kornacker aus Nievenheim, die bei der Aktion mitmachte. „Das kann man so nicht hinnehmen, deshalb wollten wir Solidarität mit den Zeugen zeigen und uns hinter sie stellen.“ Auch Pastor Koltermann betonte dies in seinem Statement. Er verwies auf die Aktion von Kölner Bands „Arsch huh, Zäng ussenander“ vor über 30 Jahren. Die Musiker wollten damals ein Zeichen gegen Rassismus setzen und die Sprachlosigkeit beenden. Auch zum Verhalten der Bistumsleitung könne man nicht schweigen, so Koltermann.