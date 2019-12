Muhammed Celik neuer Chef des Moscheevereins Muhammed Celik hat ein klares Ziel: In seiner Amtszeit, die bis 2021 geht, soll die neue Moschee im Gewerbegebiet Roseller Straße ganz fertig sein. Celik ist am 5. Mai gewählt worden. Der 37-Jährige setzt sich in einer Kampfabstimmung gegen Amtsinhaber Dursun Pekdemir durch. Celik ist in Dormagen geboren, er arbeitet als Chemikant bei Covestro.