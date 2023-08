Schützenfest in Delhoven Königswetter für Thorsten und Steffi Schneider

„Der Bürger-Schützen-Verein Delhoven 1926 lädt ein“, so hieß es in der Einladung. Die Erwartungen der Besucher gingen dann natürlich in eine bestimmte, die gewohnte Richtung. Das gilt in diesem idyllisch gelegenen westlichen Teil Dormagens in ganz besonderer Weise. Der 2. Geschäftsführer Volker Dahmen nimmt den kompletten Globus in Anspruch und spricht es aus. „Wir glauben, den geilsten Verein der Welt zu führen.“ Wenn auch untypisch, und wenn auch keine Bruderschaft. Da stimmt der Vorsitzende Stephan Gödderz sofort ein. Traditionen werden trotzdem hochgehalten und Glaube, Sitte und Heimat vom Presseverantwortlichen Dahmen in ihre Rechte gesetzt.