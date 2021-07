Ausstellung in Dormagen : Ein Traum in vielen Farben - so schön sind die Kleider der Schützenköniginnen

Ein Traum in vielen Farben - so schön sind die Kleider der Schützenköniginnen

Ausstellung in Dormagen

Zons Der Sommer im Kreismuseum Zons an der Schloßstraße steht im Zeichen der Mode. 89 Kleider von Schützenköniginnen sind dort bis Ende August zu entdecken. Wir haben uns umgesehen.

Diese Zusammenstellung dürfte im gesamten Rhein-Kreis und auch darüber hinaus einzigartig und noch nie da gewesen sein, wobei das Rheinische Schützenmuseum Neuss einen Teil der Stücke beigetragen hat: Doch mehr als 70 der insgesamt 89 Kleider von Schützenköniginnen, die zurzeit im Kreismuseum an der Zonser Schloßstraße unter dem Titel „Königliche Provinz – Schützenköniginnenkleider am Niederrhein“ zu sehen sind, stammen aus dem privaten Fundus von Regentinnen aus Dormagen und der Region, die einem Aufruf von Museumsleiterin Karina Hahn und ihrem Team gefolgt sind. Die zur Schau gestellten Kleider der Schützenköniginnen decken eine Spanne von gut 60 Jahren ab. Das älteste Stück stammt von 1958 und wurde seinerzeit von einer Korpskönigin in Neuss getragen. Fotos ermöglichen zusätzlich einen Blick zurück bis ins 19. Jahrhundert.