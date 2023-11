Gewerbegrundstück in Dormagen Kölner Investor soll am Wahler Berg bauen

Mit einer Gesamtfläche von über 3,5 Hektar besitzt das städtische Grundstück am Wahler Berg für Dormagen eine wichtige Bedeutung. Dort eine Vermarktung und Entwicklung zu erreichen, würde zum einen wichtige Flächen für (vor allem lokale) klein- und mittelständische Unternehmen bringen, zum anderen Gewerbesteuer. In letzter Zeit gab es dort kein rechtes Vorankommen, aber inzwischen sieht die Perspektive ganz gut aus. So beschreibt es jedenfalls die städtische Wirtschaftsförderung SWD. Aktuell wird mit einem Entwickler aus Köln verhandelt, dessen Konzept den Aufsichtsrat der SWD überzeugte und mit dem jetzt die Eckpunkte eines Erbbaurechtsvertrags verhandelt werden.