Kultur in Dormagen : Der Theatersommer geht auf die Zielgerade

Quichotte ist am 6. August in Knechtsteden. Foto: RP/MARVIN RUPPERT

Knechtsteden Abschluss am ersten August-Wochenende mit dem Comedian Quichotte, der in der Theaterscheune Premiere feiert, und dem Seifenblasen-Figurentheater.

(NGZ) Comedy und Kindertheater bilden in diesem Jahr den Abschluss des traditionellen Knechtstedener Theatersommers am ersten August-Wochenende. „Nicht weniger als ein Spektakel“ verspricht Quichotte zum Finale. So lautet das Programm des Künstlers, der am Samstag, 6. August, um 20 Uhr erstmals in der Theaterscheune gastiert.