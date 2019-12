Kulturhof in Dormagen-Knechtsteden : Tolles Mitsing-Konzert mit adventlichem Charme

Knechtsteden Die ersten Töne und vor allem die ersten gesungenen Harmonien reichen, um das Publikum im voll besetzten Bullenstall im Kulturhof Knechtsteden in ihren Bann zu ziehen.

Mit „Calm after the storm“ von den „Common Linnets“ begeistern die beiden Sängerinnen Tina van Wickeren und Elli Erl beim „Nikolaus-Schmaus“. Die beiden sympathischen Musikerinnen bringen die gut aufgelegten Besucher zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitlachen. Sie selbst sind ebenfalls begeistert: „Es war sooooo schön“, schreiben die „Goodgirls“ am Freitag auf ihrer Facebookseite.

Es herrschte eine schöne festliche, besinnlich-adventliche und fröhliche Stimmung in Knechtsteden zu leckeren Speisen und Getränken des Klosterhofs: ob bei „White Christmas“, „Stille Nacht“, „Last Christmas“, „Silver Bells“, „Little Drummer Girl“ (als Gruß an Tina van Wickerens Vater in Kleve), „Feliz Navidad“ oder “Under the mistletoe“ nach Justin Bieber. Auch bayrisch-österreichisch wurde es bei „Es wird scho glei dumpa“, französisch bei „Je veux“, Tina van Wickerens Lieblings-Auftrittslied, und Kölsch bei „Isch bin opm Wesch“ (nach Ed Sheerans „Castle on a hill“) und beim selbst geschriebenen Lied „Himmel över Kölle“, das Elli Erl als ihr Hochzeitslied anmoderierte. Und die „Südstadt nördlich von Kölle“ – so Tina van Wickeren über Dormagen – sang die Refrains bereitwillig mit.