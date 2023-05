Kunst in Dormagen Die Tomatisierung der Welt

An der FineArtAcademy Cologne traf sie auf ihren Lehrer Michael Lieven, der auch heute sie unterstützt. „Wir haben ganz einfach angefangen. Sabine sollte aus freier Hand eine Kugel schraffieren. Immer und immer wieder, bis es perfekt war. Mit dieser Aufgabe schickte ich sie nach Hause“, erzählte er. Als Sabine Boettcher an ihrem Esstisch saß und immer und immer wieder von vorne begann die Styroporkugel nachzumalen, fiel ihr Blick auf die Schale mit den Tomaten auf dem Tisch. Die Tomatisierung der Welt entstand. „Im Hinterkopf hatte ich einen Künstler, der mal ein Schwein aus Mett nachgemacht hat. Mir tat das Tier so leid, weil es eigentlich so süß war und dann so dargestellt wurde, dass ich mir überlegte, dem Schwein wieder eine süße Seite zu verleihen mit dem Tomatencharakter.“ Patrick Schad greift genau das bei seiner Rede auf. „Sie verleiht ihren Werke als Tomate, nennen wir es ,,Grundlage“, einen jeweiligen Charakter. Mal als Hai, als Cocktail oder als veganes Schwein, das hier den Raum beherrscht“.