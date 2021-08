Kultur in Dormagen : Kalligrafie entschärft die Alltagshektik

Kalligrafie-Wettstreit im Kloster Knechtsteden: (von links) Pater Emeka Nzeadibe war Gastgeber unter anderen für den Experten Thomas Hoyer, Initiatorin Brigitte Winterstein-Drilling und Veranstalter Martin Pflaum. Foto: Dieter Staniek

Knechtsteden Nicole Abt aus Mutterstadt holte sich beim Wettstreit in der Klosterbibliothek Knechtsteden, zu dem ein Baumprojekt und ein Gedicht gehörten, den ersten Preis.

Passend an historischer Stelle in der Klosterbibliothek Knechtsteden kam bei diesem Wettstreit viel zusammen, was zusammengehört: ein Baumprojekt, ein Gedicht und bildhafte kalligrafische Arbeiten. Ausgangspunkt waren „besondere Baumpflanzungen“ an ausgewählten Orten, die jeweils Kunst mit ins Boot nehmen. Den Hintergrund bilden persönliche Bezüge und aktuell die Aufforderung, ein Gedicht grafisch darzustellen. Speziell die Kalligrafie als „Kunst des schönen Schreibens“ wurde dazu ausgewählt. Unter 14 eingereichten Arbeiten hat Nicole Abt aus Mutterstadt den ersten Preis gewonnen. Ihr ausschließlich mit grünen Schriftzeichen gestalteter magischer Kreis beschwört Verbindungen, Appelle an die Bewahrung der Natur, in der alles mit jedem vernetzt ist. Mitbewerber hatten sich stärker auf die Integration von Baum und Schrift konzentriert.

An weiteren hintergründigen Bezügen ist kein Mangel, bewegte sich doch dieser künstlerische Wettstreit im Rahmen des europäischen Georg(e)-Projekts, das die Förderung des Umweltbewusstseins durch Baumpflanzungen im Sinn hat. „Ich möchte zeigen“, erklärte Initiatorin Brigitte Winterstein-Drilling, „wie sich Menschen durch die insgeheime Verknüpfung dieser Einzelbäume selbst mit in ein großes System einbinden.“ Langfristig soll ein Buch daraus werden.

Info Fakten zum Georg(e)-Projekt Im Logo erwächst ein Baum aus einem W. Der große Buchstabe ist dem Namen Winterstein entlehnt. Georg Winterstein war der Vater von Brigitte Winterstein. Bislang sind europaweit 15 Bäume gepflanzt. Das öffentlich wirksame Projekt schafft Umweltbewusstsein. Daniela Tepper hat dazu das Gedicht „Baumgeflüster“ geschrieben.

„Baumgeflüster“ ist ein Gedicht der leisen Töne von Daniela Tepper überschrieben, an dem sich an diesem Nachmittag Erläuterungen, Meinungen und Nachfragen knüpften. Der beschworene literarische Baum bietet Halt und Schutz. Und er hat die Künstler inspiriert. Der gastgebende Pater Emeka Nzeadibe wirkte beeindruckt: „Die Exponate passen gut zum Kraftort Knechtsteden, bieten Ruhe in dieser schnelllebigen Zeit und fördern die Selbsterkenntnis.“

Experte Thomas Hoyer verdeutlicht: „Kalligrafie hat Möglichkeiten, ein Gedicht zu interpretieren, die andere Kunstformen wie Fotos und Gemälde nicht besitzen.“ Er greift weit aus, wenn er über diese für lange Zeit verborgene Kunstform in den Händen einer eingeschworenen kleinen Künstlergemeinde spricht. „Sie ist ein Kontrapunkt zur Hektik des Alltags.“ Der Betrachter nehme sich Zeit und entdecke individuelle Aspekte, die sich dem flüchtigen Ansehen verschließen.

In einem solchen intellektuellen Diskurs kristallisieren sich ungeahnte Aussagen heraus, entsteht Verständlichkeit bei aller meditativen Tiefe. Veranstalter Martin Pflaum spricht vom pädagogischen Ansatz, den die Kalligrafie auch im Gepäck habe, indem außerschulische Erfahrungen gesammelt werden können. Noch immer, und das kam im munteren Gespräch in der Bibliothek deutlich heraus, werde die Kalligrafie unter Wert gehandelt.