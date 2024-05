Ausflugtipp in Dormagen Knechtsteden: ein Idyll voller kleiner Wunder

Umgeben von viel Grün thront die mächtige Basilika St. Andreas am Waldrand. Sie allein wäre schon einen Ausflug wert, doch wer sich nur auf sie konzentriert, verpasst einen Ort, der so viel mehr zu bieten hat. In Knechtsteden wird studiert (Augenoptik), gelehrt (Norbert-Gymnasium), sportlicher Nachwuchs geschmiedet (Sportinternat), aktiver Naturschutz betrieben (Biologische Station), sich künstlerisch ausgetobt (Kunstverein), gesungen und gebetet (Basilika), Kräuter gepflegt und gehegt (Kräutergarten), altes Obst kultiviert und mit dem Festival Alte Musik und der Theaterscheune Kultur vom Feinsten geboten. Nirgendwo sonst sind Kultur, Natur und Erholung so eng miteinander verbunden.