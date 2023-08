Kirche in Dormagen Knechtsteden bekommt einen neuen „Rektor Ecclesiae“

Pater Michael Wegner, ehemaliger Missionar in Brasilien, der seinem Orden bereits in verschiedenen Funktionen in Knechtsteden gedient hat, übernimmt am 1. September die Leitung der Basilika in Knechtsteden. Er fungiert dann dort als Rektor Ecclesiae. Pater Wegner tritt damit die Nachfolge von Pater Camille Tshivuila aus der Demokratischen Republik Kongo an, der dieses Amt neun Jahre lang innehatte.