Dormagen: 150.Bibliotheksabend in Knechtsteden : Hexenwahn auch politisch motiviert

Klosterbibliothekar Heiner Gerken hat mit seiner Frau Gertrud auch ein kleines Buch zum Thema veröffentlicht. Archiv-Foto: woi. Foto: woi

Knechtsteden Beim 150. Knechtstedener Bibliotheksabend ging es um den Hexenwahn. Wohl selten dürfte es im Rahmen der Veranstaltungsreihe angesichts eines historischen Themas derart viel Frage- und Diskussionsbedarf gegeben haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Fragen, Fragen, Fragen. Was womöglich daran liegen könnte, dass die Geschichte so „vergangen“ gar nicht ist: Über 400 Jahre lang hat der Hexenwahn nach den Worten von Pater Hermann-Josef Reetz auch im Rheinland gewütet, wobei in dieses „kollektive Verbrechen“ auch „unsere Vorfahren“ in der einen oder anderen Weise involviert gewesen seien, ob nun als Täter oder als „bloße“ Zuschauer.

Wie diese Verstrickung konkret ausgesehen hat, konnte Klosterbibliothekar und „Universal-Klosterknecht“ Heiner Gerken in einem eindrucksvollen Vortrag auch an Fallbeispielen illustrieren, die er selbst recherchiert hat. „Die Hex’ muss brennen“, hatte er ihn überschrieben – und mit der damals nur allzu selten gestellten Frage „Warum denn bitte?“ untertitelt. Auch wenn bereits Theologen wie der heilige Augustinus sich im vierten und fünften Jahrhundert mit Hexen und Dämonen beschäftigt haben, spielte das Thema im Christentum lange keine Rolle. Was sich erst im späten Mittelalter zu ändern begann, ehe der Hexenwahn, dem zu 90 Prozent Frauen zum Opfer fielen, in der frühen Neuzeit in voller Blüte stand. Durchaus auch im Rheinland, wobei Gerken sich insbesondere dem 17. Jahrhundert widmete. Ein begünstigender Umstand sei eine allgemeine Krisensituation der Gesellschaft gewesen,. Abgesehen vom 30-jährigen Krieg kam es in Europa zu jahrelangen Missernten und einer scheinbar dauerhaften Verschlechterung des Klimas.

Hinzu kommen mussten indes auch andere Faktoren, die den Wahn regional unterschiedlich stark gedeihen ließen. „Man denke sich eine Linie von Aachen über Düren nach Köln. Alles, was nördlich davon liegt, war frei davon“, sagte Gerken auch mit Blick auf große Teile des heutigen Rhein-Kreises Neuss. Zwar habe es in Bergheim oder Grevenbroich vereinzelt Hexenprozesse gegeben, doch sei dies kein Vergleich zu den Erscheinungsformen, die der Wahn in der Eifel angenommen hat, wo Dörfer zuweilen die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren.