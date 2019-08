St. Martinus in Dormagen-Zons : Kita-Team sucht Verstärkung per Video

Einfallsreich bei der Suche nach neuen Mitstreitern: Das Team der Kindertagesstätte St. Martinus mit (v.l.) Heike Hoffmann, Tabea Frühwein, Alexandra Hemb, Manuela Jansen und Magdalena Perea. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Mit einer ungewöhnlichen Idee reagieren die Mitarbeiterinnen der katholischen Kindertagesstätte St. Martinus in Zons auf die Personalnot. Sie wünschen sich dringend neue Kolleginnen oder Kollegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Es ist eine muntere Gruppe, die sich da auf und vor der großen Couch versammelt hat. Acht Frauen sitzen dort, bunte Schilder in den Händen haltend, blicken sie in eine Kamera und wenden sich direkt an den Betrachter. „Hallo, Du da draußen. Wir suchen Dich. Wir vom St. Martinus-Kindergarten in Dormagen-Zons“, sagt Heike Hoffmann, die die Einrichtung seit 1992 leitet. „Bist Du teamfähig, humorvoll und flexibel? Dann bist Du bei uns genau richtig!“ ermuntert sie den Zuschauer. Und ihre Kolleginnen ergänzen, locken mit einem Team, das „offen, motiviert, herzlich und fröhlich“ ist und versprechen „Festvertrag, Fortbildung, Betriebsrente und viel Geld“. Viel Geld?! „War nur’n Scherz“, kommt sogleich die Korrektur. Verstärkt werden die Botschaften durch das Hochhalten der Schilder mit den wesentlichen Punkten.

Hinter dem witzigen Video, das die Erzieherinnen aus dem St.-Martinus-Kindergarten in Eigenregie gedreht und mit Musik unterlegt haben, steckt ein ernstes Problem, das die Einrichtung mit vielen anderen in Nordrhein-Westfalen teilt: Personalknappheit. „Neun von zehn Kindertagesstätten in NRW suchen Leute“, sagt Heike Hoffmann. In ihrem Haus sind dauerhaft zwei Planstellen unbesetzt. Verstärkung zu bekommen, ist äußerst schwierig. Seit Anfang des Jahres habe die Kita St. Martinus über zahlreiche Kanäle nach Erzieherinnen oder Erziehern gesucht. Ergebnis: eine Bewerbung. „Und die ist soeben zurückgezogen worden“, erzählt Hoffmann am Donnerstagvormittag. Die Nachfrage und der Bedarf seien einfach viel größer als das Angebot an zur Verfügung stehenden Fachkräften. Mit den neu ausgebildeten jungen Kräften ließen sich aktuell nicht mal die Lücken schließen, die durch Eintritt von Personal in den Ruhestand entstünden.

Info Kita Rasselbande sucht Kräfte bei Facebook Wer Auch die Dormagener Kindertagesstätte „Rasselbande“ nutzt die neuen Medien und Netzwerke für die Suche nach einem Erzieher/einer Erzieherin. Sie wirbt bei Facebook um Bewerber Kontakt An der Römerziegelei 40, 41539 Dormagen, 02133 46318, www.rasselbande-dormagen.de

Um trotzdem alle Möglichkeiten auszuschöpfen, entschied sich das St.-Martinus-Team für das Video, das die Mitarbeiterinnen in ihren Netzwerken fleißig teilen, damit sich das Thema herumspricht und die Zahl der Bewerbungen vielleicht doch steigt. Die Idee dazu hatte Heike Hoffmann von einer Online-Fortbildung des Caritas-Verbandes mitgebracht. „Das hat mich angesprochen“, berichtet sie. Ihre Kolleginnen habe sie nicht lange zum Mitmachen überreden müssen: „Die würden ja schließlich auch davon profitieren, wenn wir Verstärkung bekämen.“

56 Kinder werden in St. Martinus zurzeit betreut, in zwei altersgemischten Gruppen mit Kindern von vier Monaten bis zur Einschulung und in einer Regelgruppe mit Jungen und Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren. Eine beitragsfreie Kitazeit, wie sie verstärkt diskutiert wird, hält Heike Hoffmann zwar grundsätzlich für gut, sie sieht die Prioritäten aber falsch gesetzt. „Wichtiger wäre es, an den Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten zu arbeiten“, urteilt sie. Die Erfüllung von Anforderungen zu Brandschutz, Hygiene, Erster Hilfe etc. würden regelmäßig überprüft, „aber wegen der Pädagogik kommt keiner“, urteilt die Einrichtungsleiterin. Dabei müsste doch eigentlich die Zeit für die Beschäftigung mit den Kindern ganz vorne stehen, findet sie. Und die Menschen, die mit den Jungen und Mädchen arbeiteten, seien das Herzstück jeder Einrichtung. Fehle die Perspektive, dass sich hohe Arbeitsbelastung ändere, wirke sich das sehr negativ aus.