Dormagen: Kita schwärzt Gesichter von Kindern in Fotoalben

Dormagen In Dormagen sorgt eine katholische Kita für Aufsehen. Auf Fotos von Erinnerungsbüchern wurden die Gesichter vieler Kinder und Erzieher geschwärzt. Der Grund: Datenschutz.

Eigentlich ist ein Kita-Erinnerungsbuch eine schöne Sache: Viele Fotos sollen die baldigen Schulkinder an ihre Zeit im Kindergarten erinnern. Doch die Familien der Vorschulkinder der Kita St. Katharina in Dormagen-Hackenbroich können sich über ihre Bücher nicht freuen: Diese zeigen statt fröhlicher Szenen im Sandkasten oder in der Spielecke lauter geschwärzte Gesichter. Bis auf das Gesicht des Kindes, an das die Erinnerungsmappe ausgehändigt wurde, wurden alle Gesichter geschwärzt, von Kindern, Erziehern und anderen Erwachsenen. Die Eltern sind empört. Medien in ganz Deutschland berichteten über den Fall.