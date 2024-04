Der nächste Spatenstich in Dormagen Worado baut neue Kindertagesstätte

In nur sieben Monaten soll die neue Kindertagesstätte (Kita) in Nievenheim in Betrieb gehen. Ein Spatenstich setzte nun den Startschuss für die Bauarbeiten. In dem geplanten Kitagebäude sollen insgesamt 98 Kinder in sechs Gruppen untergebracht werden. 61 Plätze sind für den Ü3-Bereich vorgesehen, 37 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Dafür steht ein Grundstück von etwa 2000 Quadratmeter zur Verfügung, auf dem ein großzügiges, zweigeschossiges Gebäude errichtet wird. Darin werden sich Gruppen- und Differenzierungsräume sowie Pflege- und Sanitärbereiche befinden. Draußen entsteht eine weitläufige Spielfläche, auf der sich die Kinder austoben können.