Klimaschutz in Dormagen Erste „KlimaKita“ der Stadt in Nievenheim

Kindergärten und Kindertagesstätten, die sich in NRW auf den Weg machen, mit Kindern spielerisch das Thema Klimaschutz zu erforschen, können sich dafür als „KlimaKita.NRW“ auszeichnen lassen. Schon jetzt gehören viele nachhaltige Angebote zum Alltag in der Kita „An der Dinkbank“. So stehen für die Kinder in regelmäßigen Abständen Besuche bei den regionalen Hofläden auf dem Programm, bei denen zum Beispiel die heimischen Äpfel gepflückt werden, aus welchen eigener Apfelsaft gepresst und Apfelmus gekocht wird. In ihrem kleinen Gemüsegarten auf dem Kita-Gelände lernen die Kinder den Weg vom Samen zur Pflanze kennen. Mit dem täglichen Gießdienst übernehmen sie hier auch selbst Verantwortung.