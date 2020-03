Kloster Knechtsteden : Kirchengeschichte zum Anfassen

Knechtsteden Eine Abtei ohne ehrwürdige Büchersammlung ist kaum denkbar – so ist es auch im Kloster Knechtsteden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

„Nichtöffentliche Bibliothek“ — das flößt schon einmal erheblichen Respekt ein, ebenso wie ihn Spiritualität und Architektur der gesamten Klosteranlage auslösen. Wenn dann auch noch die im genius loci manifestierte lange Historie der in ein Kloster mutierten Abtei bedacht wird, nimmt die Verwunderung kein Ende. Viel zu staunen gibt es mit jedem Blättern in irgendeinem voluminösen Folianten, wobei den Kernbestand historische Schriften bilden. Selbst die Lektüre ehrwürdiger altdeutscher Bände verlangt dem heutigen Nutzer ein erhebliches Maß sprachwissenschaftlicher Sensibilität ab. Einst waren hier phänomenale 80.000 Bände versammelt. Davon ist heute nur noch ein Bruchteil vorhanden.

Pater Hermann-Josef Reetz mit einem sehr alten und wertvollen Buch aus der Klosterbibliothek. Foto: Hammer, Linda (lh)

Pater Reetz mit vielen Verdiensten

Info Klosteranlage mit vielen Einrichtungen Kloster Knechtsteden Eine ehemalige Prämonstratenserabtei aus dem frühen 12. Jahrhundert, die sich seit 1896 im Besitz des Spiritanerordens befindet. Die Baugeschichte und Architektur der Basilika und der gesamten Klosteranlage sind von besonderer kulturhistorischer Bedeutung. Die Klosteranlage beherbergt heute eine Vielzahl verschiedenster Einrichtungen.

Zugang ist nur mit geistlicher Begleitung oder den ehrenamtlichen Bibliothekaren Tanja Löhr-Michels und Hans-Peter Klösges möglich. Auch deren langjähriger Vorgänger Reiner Gerken schaut noch gelegentlich herein. Ganz alte Rechte und erhebliche Verdienste um die langen Bücherreihen hat Pater Hermann-Josef Reetz. An den vier Wänden finden sich in geschickter Weise mit räumlichen Auslassungen jede Menge imponierenden Schriftguts. „Die ganz alten Bücher wollten wir unbedingt behalten“, erinnert sich Pater Hermann-Josef Reetz an manche Archivierung.

Auch Klosterbücher haben ihre Geschichte

Um das Jahr 1700 wurde der stimmungsvolle Bibliothekssaal vom Abt Brewer eingerichtet. In den Wirren der Französischen Revolution nahm der Bücherbestand großen Schaden. Manches wurde an anderer Stelle aufbewahrt und dem Kloster zurückgegeben, als die Spiritaner 1895 Knechtsteden übernahmen. Auch die handschriftliche „Fundatio Knechtstedensis“, ein Forderungsbuch an die Pächter kirchlichen Landes, und sogar eine von Caspar Ulenberg revidierte Bibel von 1630 tauchten wieder auf. Letztere hatte Erzbischof Ferdinand von Köln in Auftrag gegeben. Mehrfach wurde die Bibliothek durch den Nazistaat geplündert und verwüstet. Jüngeren Datums sind die Durchforstung des Altbestands und die Einrichtung einer überschaubaren Hausbibliothek.

Geballte Kirchen- und Kulturgeschichte

Theologische Literatur der Jahrhunderte - als ältestes Buch gilt hier „De civitate Dei“ von Augustinus in der Baseler Ausgabe von 1490 - steht hier neben einer missionswissenschaftlichen Sammlung und einer Brüderbibliothek. Vieles davon ist nur bruchstückhaft vorhanden, anderes wird opulent präsentiert. Und doch strahlt allein die stellenweise zentrierte Buch-Präsenz geballte Kirchen- und Kulturgeschichte aus. Wer genügend Zeit hat oder beauftragt ist, vertieft sich in kirchenhistorische Studien. In mehreren Meter hohen Regalen finden sich Erwägungen des Alten und Neuen Testaments, Jura, geistliche Erbauung oder Predigten. Im Safe lagert ein Kräuterbuch von 1560, das die erste Darstellung der aus Übersee stammenden Tomate enthält. Zu erwähnen ist auch das Werk „Über die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften“ von Agrippa von Nettesheym aus Rommerskirchen. Nicht zu vergessen ist, dass auch „verbotene“ Bücher ihr eigenes Regal haben.

Der Bibliothekssaal lädt die Besucher ein

Wer inspirierende Mußestunden schätzt, besucht die jeweils am letzten Mittwoch eines Monats stattfindenden Vorträge und Diskussionsabende im Bibliothekssaal. Kürzlich schloss sich der Kreis von weltlichen Belangen und klösterlichem Beistand, denn da stand die Vorstellung der Dormagener Schiedsmänner auf dem Programm, bei der einer von ihnen über ebenso segensreiche wie schwierige Aufgabe erzählte. Neben juristischen Ratschlägen und Beschreibung geschickter Mediation durch Stephan Thönneßen fiel auf, dass die ehrenamtlichen Bibliothekare Tanja Löhr-Michels und Hans-Peter Klösges wundersame juristische Literatur aus ganz alter Zeit ausgelegt hatten. Regelmäßig an jedem letzten Mittwoch des Monats finden im Bibliothekssaal auch Konzerte statt.

Den Kloster-Geheimnisen auf der Spur