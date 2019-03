Realschule Dormagen: Bäcker will Schulkiosk mieten

Dormagen Die Stadt verweigerte Markus Nellen schon im August den Kiosk zu übernehmen.

27 Jahre lang haben Generationen von Realschülern die Teilchen und belegten Brötchen von Markus Nellen genossen. So lang lieferte der Bäckermeister von der Bahnhofstraße quasi die Ecke herum seine Backwaren in den Kiosk der Realschule am Sportpark, der im Dezember schließen musste (wir berichteten). Nellen hätte das gerne weiterhin gemacht, aber er durfte nicht. Mit dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurden nicht nur die Gitter am Kiosk für immer herunter gelassen, es war auch Nellens letzter Liefertag. Die Stadt, genauer gesagt deren Tochter Eigenbetrieb, hat verhindert, dass Nellen den Kiosk in Eigenregie übernimmt.