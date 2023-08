Kinderbetreuung in Dormagen Kindertagespflege in Kult-Kneipe „Römer-Krug“

Mut wird oft belohnt. Jennifer Hillekamp hatte im Mai eine Vision: eine eigene private Kindertagespflege. Seit dem 1. August ist sie Realität und schon jetzt, nach vier Wochen, gibt es keinen freien Platz mehr in der Rasselbande im „Römer“ und „die Warteliste wird immer länger“, freut sich Hillekamp. Das Besondere: der „Römer-Krug“ an der Krefelder Straße ist eine ehemalige Gaststätte. „Ich hätte nie gedacht, dass unsere Kindertagespflege so gut angenommen wird. Ich bin ausgebucht bis 2025. Der Bedarf ist einfach riesig. Und die Eltern vertrauen mir, immerhin geben sie mir das Wertvollste, was sie haben, ihre Kinder.“