Vergänglichkeit in Dormagen Kinderbuchautorin diskutiert mit Fünftklässlern über den Tod

(ssc) Die Kinderbuchautorin Anja von Kampen kam jetzt mit einem ungewöhnlichen Thema nach Dormagen: Sie sprach mit Kindern über den Tod. „Was lebt, das stirbt – eigentlich die normalste Sache der Welt“, erklärt der kleine Philosoph Knietzsche, den die Autorin für ihr Buch über das Thema geschaffen hat. Auf Einladung des Bestattungsunternehmens Hüsgen diskutierte von Kampen vormittags mit Fünftklässlern des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums über den Tod, am Abend ging sie bei einer Podiumsdiskussion in der voll besetzten Trauerhalle auf dem Friedhof in der Mathias-Giesen-Straße mit Fachleuten und interessierten Erwachsenen in den Austausch.