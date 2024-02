Jecker Nachwuchs in Dormagen Ausgelassene Stimmung bei Stürzelberger Kindersitzung

Stürzelberg · Nach der Prunksitzung in Stürzelberg war es für den närrischen Nachwuchs so weit zu zeigen, wie jeck sie wirklich sind. So ausgelassen feierten die Kinder.

03.02.2024 , 04:50 Uhr

Der jecke Nachwuchs feierte ausgelassen bei der Kindersitzung in Stürzelberg. Foto: KG Rot-Weiß Stürzelberg e.V.

Nachdem die Prunksitzung der KG Rot-Weiß Stürzelberg eine Woche zuvor im Schützenhaus stattgefunden hatte, feierten nun die Kinder ihre Sitzung im karnevalistisch geschmückten Saal. Nach dem Einmarsch des Sitzungspräsidenten und des Elferrats zeigten zunächst mit den Bamibinis, Rheinperlen und dem Kindertanzcorps die eigenen Tanzgarden ihr tänzerisches Können. Auch das Kinderdreigestirn um Prinz Fynn Luca, Bäuerin Carla Marie und Jungfrau Samantha Katelyn zusammen mit Standartenträgerin Ava Malia hatten sichtlich Spaß und präsentierten sich dem närrischen Volk im Stürzelberger Schützenhaus. Die Organisatoren des Stürzelberger Kinderkarnevals um Sandra Schmitz konnten zudem viele Gäste außerhalb der eigenen Karnevalsgesellschaft gewinnen, die sich und ihre Gruppen auf der Bühne präsentierten. Mit dabei waren die 1. Cheerleader Company Mönchengladbach, die Tanzgarde Rommerskirchen, die Zonser Mühlengarde sowie die St. Nikolaus-Grundschule und die katholischen und evangelischen Kindergärten. Besonders freuen konnten sich die Sieger des Ballon-Wettbewerbs während des Heidefestes im letzten Jahr, die ihre Preise jetzt entgegennehmen konnten. Die Lollypops und die große Tanzgarde der KG rundeten das Programm ab, bevor auch die Kinder nach der Sitzung noch ausgelassen weiter feierten. „Die Sitzung war so schnell ausverkauft und uns erreichen so viele positive Rückmeldungen, das freut uns wirklich sehr. Schließlich ist das die erste Kindersitzung, die wir als neues Team zu verantworten haben“, sagt Schmitz.

(PS)