Kinder in Dormagen : Piratenkappen von der Lesefee

Dormagen Da war die Freude groß bei mehr als 200 Kindergartenkindern aus Dormagen. Sie erhielten ein unerwartetes Geschenk, mit dem sie nun gleich zu erkennen sind.

Rund 225 Kindergartenkinder in Dormagen erhalten regelmäßig Besuch von der Stadtlesefee Maria Krücken. Sie trägt ihnen aus liebevoll ausgewählten Büchern spannende, lustige oder lehrreiche Geschichten vor, führt sie an zukünftige Leseabenteuer heran, singt mit ihnen Lieder und organisiert auch Ausflüge, zum Beispiel auf Bauernhöfe oder in den Wald und sogar ins Kreismuseum nach Zons, damit die Jungen und Mädchen ihre Stadt und ihre heimische Umgebung besser kennenlernen. Für ihre Schützlinge hatte Maria Krücken jetzt eine besondere Überraschung parat: Alle Kinder erhielten eine Piratenkappe. „Wenn wir Ausflüge unternehmen, sind die Kleinen mit ihren bunten Mützen gut zu erkennen, so dass wir sie immer im Blick haben“, sagte Maria Krücken.