KG Rot-Weiß in Feierlaune Neues Kinder-Dreigestirn im Mittelpunkt des Karnevalsauftakts in Stürzelberg

Traditionell nahm die KG Rot-Weiß zum Karnevalsauftakt auch in diesem Jahr wieder Ehrungen verdienter Mitglieder vor. So erhielten Rieke Schmitz und Thomas Wolf den Orden der FEN (Föderation Europäischer Narren). Die Vorsitzenden Markus Fillinger und Ralf Levering verliehen zudem den Gesellschaftsordner der KG an Tanja Plömacher und Carina Worrings als ehemalige Tollitäten (Jungfrau Jackie hat den Orden bereits) sowie an Mathias Röhnert, den 1. Kassierer der KG. Dieser feierte an diesem Tag – ganz Karnevalist – gleichzeitig seinen Geburtstag.