Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kinder bauen Nistkästen für Meisen in Dormagen

„Es ist wichtig, dass die Nistkästen jetzt im Dezember gebaut werden, weil viele Vogelarten sich schon jetzt ihre Quartiere suchen, in denen sie sich vor der Kälte schützen und nächtigen. Später werden dann diese Quartiere genutzt, um zu nisten“, erklärt Tylus. „Im einheimischen Garten nisten überwiegend Kohlmeise und Blaumeise. Im Wald finden außer den Meisen, auch noch Star und Kleiber ihr neues Zuhause in den Kästen. Schafft man es diese in einer Höhe von mindestens fünf Metern anzubringen, so können sich auch Fledermäuse einnisten. Es ist nur wichtig, dass sie diese im freien Flug anfliegen können“, so Tylus weiter.