Karnevalsverein in Dormagen stellt Weichen für Zukunft Bernd Hamacher zum neuen Vorsitzenden gewählt

Im Anschluss an die Wahlen machte die KG deutlich, dass es gerade im karnevalistischen Brauchtum vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen durch Digitalisierung und sprachliche Neuorientierung von großer Bedeutung sei, Altes und Traditionelles zu pflegen und zu bewahren. Und da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, kündigt die KG schon jetzt das nächste Highlight im Jubiläumsjahr „77 Jahre KG Ückerath“ an: das Sommerfest am 1. Juni bei „Manes am Bösch“. Los geht es um 12 Uhr.