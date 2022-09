Baruchtum in Dormagen : KG „Rot-Weiss“ Ückerath bereitet Session vor

Ückerath Nach einer langen Durststrecke freuen sich die Karnevalisten der KG „Rot-Weiss“ Ückerath auf die nächste Session. Aus der Pandemie gehen sie nun gestärkt hervor.

Insbesondere die Mitgliederzahlen der Kinder- und Jugendtanzgarden seien auf hohem Niveau stabil mit steigender Tendenz. Durch die ganzjährige Teilnahme an diversen und teilweise auch eher karnevalsuntypischen Wettbewerben sei es gelungen, die kleinen Tänzer und Tänzerinnen zu motivieren und den Tanzgarden treu zu bleiben. Ein besonderes Highlight war für die Gruppen die erfolgreiche Teilnahme am Förderwettbewerb „Zukunft 21“ der Currenta und der Stadt Dormagen und am „Heimatpreis 2021“.

Die KG blickt nun gespannt auf die kommende Session. Am 04. Februar 2023 wird ab 13.11 Uhr ein großer Tollitätenempfang im Saal der Gaststätte „Manes am Bösch“ stattfinden. Es werden sowohl Prinzenpaare und Dreigestirne aus dem gesamten Stadtgebiet als auch die Tollitäten befreundeter anderer Karnevalsvereine mit Gefolge und den Tanzgarden erwartet. Gäste sind herzlich willkommen. Die traditionelle Prunksitzung ist für den 11. Februar 2023 geplant. Bereits in diesem Jahr freuen sich die Jecken auf die Sessionseröffnung am 19. November ab 20.11 Uhr im Saal „Manes am Bösch“. Zur abschließenden Vorbereitung findet die nächste Mitgliederversammlung am 07. Oktober um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Manes am Bösch“ statt.