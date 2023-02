Tanz-Erfolg für Dormagen KG-Nachwuchs holt Platz fünf beim Kölner Pänz-Pokal

Der 19. Pänz-Pokal startete in der ersten Runde Anfang Februar im Einkaufsbahnhof am Dom. In diesem Jahr nahmen insgesamt 30 Tanzvereine mit fast 850 Pänz aus Köln und dem Umland teil – mit dabei waren neben alten Bekannten auch einige neue Vereine. Trotz der Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre hatten es sich die Pänz nicht nehmen lassen, auch in dieser Zeit ihr tänzerisches Können mit Leidenschaft zu präsentieren. Der Pänz-Pokal wird jedes Jahr von der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH veranstaltet und bietet Nachwuchstänzerinnen und -tänzern die Möglichkeit ihre Choreografien vor einem großen Publikum zu präsentieren. Eine Woche lang stellten die einzelnen Gruppen im Hauptbahnhof ihr Können vor.