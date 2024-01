Nachwuchs bei Schützenvereinen in Dormagen Warum es bei den Stürzelbergern gut mit dem Nachwuchs läuft

In diesem Jahr steht Stürzelberg im Mittelpunkt der Jugendarbeit im Bezirksverband Neuss. Denn die Stürzelberger sind zehn Jahre nach dem letzten Mal im Jahr 2014 Ausrichter des Bezirksjungschützentags. Die Jungschützenabteilung der St. Aloysius Schützenbruderschaft 1886 Stürzelberg e.V. wird zum Schauplatz der Jugendwettbewerbe auf Bezirksebene. Am 28. April ist es so weit und die jungen Schützen treten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Dabei sind Luft- und Lasergewehr- sowie Fahnenschwenk-Wettbewerbe.