Seniorenunion scheitert mit Anregung in Dormagen Kein freies Parken für Ehrenamtler

„Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Ehrenamtler sollen problemlos und kostenlos parken“, heißt es in einer Bürgeranregung der CDU-Seniorenunion, deren Inhalt Karl Kress, Beisitzer, leidenschaftlich und ausführlich dem Stadtrat am vergangenen Donnerstag vortrug. „Es heißt, die Dormagener Ehrenamtler schenken der Stadt einen geldwerten Vorteil in Höhe von 14,6 Millionen Euro, dann können wir ihnen auch etwas schenken“, so Kress. Dem konnte der Stadtrat nicht folgen, und das nicht ohne Grund. Denn schon jetzt erhalten insbesondere die Ehrenamtlichen, die im Besitz der so genannten NRW-Ehrenamtskarte sind, viele Vergünstigungen.