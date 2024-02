Dormagen: Parkstress in Delrath Stadt sieht bei Johannesstraße keinen Handlungsbedarf

Keine Frage, die Johannesstraße in Delrath gehört zu den wichtigen Verkehrsadern in Dormagen. Sie verbindet den Osten mit dem Westen der Stadt, viele Autofahrer kommen aus Richtung Bundesstraße 9, fahren über die Johannesstraße und Bismarckstraße in Nievenheim in Richtung der A57-Auffahrt nach Köln. Das führt zu mitunter schwierigen bis chaotischen Verhältnissen, so schilderten es im vergangenen November Anwohner beim Bürgerdialog Bürgermeister Erik Lierenfeld. Jetzt legt die Zentrumsfraktion einen Antrag vor, in dem sie vorschlägt, dass der Verkehrsfluss durch die Markierung von Parkflächen auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg verbessert werden soll. Was sagt die Verwaltung? „Eine Markierung von Parkständen ist nicht erforderlich“, so Erster Beigeordneter Fritz Bezold.